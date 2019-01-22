ABD-SDG konvoyuna intihar saldırısı: 5 ölü

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Suriye’den asker çekeceklerini açıklaması sonrasında Amerikalılara yönelik saldırılar arttı. Suriye’de geçen çarşamba Menbiç kent merkezinde 2’si sivil, 2’si asker 4 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği intihar saldırısının ardından dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bir askeri konvoy hedef oldu. Saldırıyı yine terör örgütü DEAŞ üstlendi. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin dün öğle saatlerinde geçtiği haberine göre Haseke-Şeddadi yolunda intihar saldırganının kullandığı bir bomba yüklü araç, en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ABD’nin ortak devriye konvoyuna yöneldi.

5 SDG’Lİ ÖLDÜ

Bomba yüklü araç, bir SDG aracına çarparak infilak etti. Gözlemevi, olayda 5 SDG’linin öldüğünü, 2 ABD askerinin yaralandığını aktardı. Anadolu Ajansı (AA) da saldırının Şeddadi’de YPG/PKK’nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda gerçekleştiğini belirtti. AA, bir ABD askerinin ağır yaralandığını bildirdi. Bu arada DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ölenler arasında Amerikan askerinin olmadığını duyurdu. Koalisyon sözcülüğü, durumu incelemeye devam edeceklerini ve uygun güncellemeler yapacaklarını da ekledi. Fransız AFP’ye konuşan bir SDG sorumlusu ise saldırıda kayıp vermediklerini, bir mensuplarının hafif yaralandığını iddia etti.

İngiliz Reuters ajansı, saldırının Şeddadi’nin batı ucunda ABD ile SDG unsurlarının sık kullandığı bir yolda gerçekleştiğine dikkat çekti. Saldırı haberinden önce İHA Ajansı, Suriye’deki ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerine dün Irak’tan yeni bir sevkiyat gerçekleştirildiğine dair haber geçmiş, ikmal konvoyunun Suriye’nin Haseke iline doğru hareket ettiğini belirtmişti.

AĞIR ZIRHLI DEVRİYE

Öte yandan terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği Menbiç’teki (Münbiç) saldırının ardından ABD güçleri kentteki devriyelerini ağır zırhlı araçlarla gerçekleştirmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den Amerikan askerlerinin çekileceklerini geçen ay açıklamıştı. Ülkenin doğusundaki Deyrizor vilayetinin güneyinde küçük bir bölgede sıkıştırılan DEAŞ’a yönelik Koalisyon ile SDG’nin operasyonları halen devam ediyor.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’I TAŞERON KULLANABİLİR’

SURİYE’nin Haseke vilayetinde ABD ile ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ortak konvoyuna yapılan intihar saldırısını Ankara yakından takip ediyor.

Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları Menbiç ve dün Haseke’de yapılan intihar saldırılarının, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı alması ve özellikle Menbiç merkezinin PYD/YPG’den temizlenmesinde Ankara ile Washington arasındaki yakınlaşmadan sonra yapılmasına dikkat çektiler. Türk kaynaklar, terör örgütü DEAŞ’ın Menbiç’teki saldırıyı üstlenmesinden sonra Haseke’deki saldırının arkasında da aynı örgütün olabileceğine dair açıklamalar yapılsa da, şu değerlendirmede bulundular: “Terör örgütlerinin hepsi taşerondur ve birbirlerini de çok iyi kullanabilirler. Menbiç ve Haseke’deki saldırılarla ilgili her şey gri. PYD/YPG de bir terör örgütü ve ABD’nin bölgeden çekilmesini önlemek ve hâlâ DEAŞ’ın olduğunu göstermek amacıyla her şeyi yapabilir. PYD/YPG’nin çekilmeyi durdurmak için DEAŞ’ı taşeron olarak kullanma ihtimalini de unutmamak gerekir.”

Uğur ERGAN / ANKARA