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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
20.07.2018 - 07:55, Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı'ndan kritik Türkiye mektubu!

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ABD Savunma Bakanı'ndan kritik Türkiye mektubu!

Bloomberg'in haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Kongresi'ne yönelik yazdığı gizli mektupta, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mattis, "Türkiye'nin F-35 (teslimatından) kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullanırken, bunun uluslararası tedarik zincirini bozabileceğini öne sürdü

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in ABD Kongresi savunma harcamaları konusunda yazdığı ve ilk kez ortaya çıkan mektupta Türkiye'ye yönelik F-35 teslimatı konusu da yer alıyor. 

Bloomberg'in haberine göre, Mattis, Kongre'yi Türkiye'nin F-35 teslimatı konusunda uyarırken, Türkiye'nin teslimat listesinden çıkarılmaya çalışılmasına karşı olduğunu söyledi. 

Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasıyla uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini söylerken, bunun da masrafların artmasına neden olarak teslimatları geciktireceğini öne sürdü. 

Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı. 

F-35lerle ilgili Türkiyeye güzel haber
F-35'lerle ilgili Türkiye'ye güzel haber

ABD Savunma Bakanından kritik Türkiye mektubu

Öte yandan, F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri için yapma kararı aldığı yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkeler ile uçağı satın almak isteyen proje dışındaki ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.
ABD ile 141 uçak satışı için anlaşma imzalayan Lockheed Martin uçağın en yaygın modeli olan F-35A’nın fiyatını Şubat 2017’deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94.3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

88 MİLYONA DOLARA

Lockheed Martin’e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135’den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi. Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A’nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.

İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI

Türkiye’nin Rusya’dan S 400 hava savunma füzeleri alacak olması nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan krize rağmen, Türkiye’ye ilk F-35A teslim törenin geçen 21 Haziran’da Lockheed Martin’in Fort Worth’daki tesislerinde yapılmıştı. F-35A’ları kullanacak pilotların eğitimi de Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde başlamıştı. Eğitim için giden kafilenin 13 pilot, 325 bakım personelinden oluştuğu, kafilenin başında Pilot Albay Ziya Kabasakal’ın bulunduğu bildirilmişti.

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