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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.03.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması: Türklerle yakın çalışıyoruz

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ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması: Türklerle yakın çalışıyoruz

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin, "Türklerle yakın çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor." dedi.

Shanahan, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Shanahan, Fransız mevkidaşıyla başta Suriye olmak üzere iki ülke arasındaki birçok konuyu ele
alacaklarını belirtti.

ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması: Türklerle yakın çalışıyoruz

"TÜRKLERLE YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ"

Wall Street Journal gazetesinin "ABD'nin Suriye'de bin asker bırakma planına ilişkin" haberiyle ilgili bir soruya Shanahan, "Türklerle yakından çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor. Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford'ın açıklamasını gördünüz. Gerçek detaylar konusunda DEAŞ ile mücadele koalisyonu ortaklarımız ile yakın iş birliği içindeyiz." cevabını verdi.

"ABD, Fransa'ya Suriye'de bırakılacak Amerikan kuvvetlerinin yeterli sayıda olacağı ve yeterince uzun süre orada kalacakları konusunda güvence veriyor
mu?" sorusuna ise Shanahan, Fransız mevkidaşı ile görüşmesinde bu konuları ele alacaklarını dile getirdi.

Fransız Bakan Parly ise Fransa'nın neden henüz Suriye'de asker bırakma kararı almadığına ilişkin sorusuna yanıt vermekten kaçınırken bugünkü toplantıda bu konuda cevap bekleyen pek çok soruya eğileceklerini belirtti.

Görüşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Parly'nin, ABD'nin Avrupa ülkelerine Suriye'ye asker gönderme teklifini değerlendirmek üzere Washington'a geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta Suriye'den tamamen çekileceklerini duyurmuştu.

ABD yönetimi Trump'ın bu kararından bir süre sonra ABD'nin ülkede küçük bir gözlem gücü bırakacağını açıklamıştı.

Önce Suriye'de kalacak ABD askerlerinin sayısının 200 civarında olacağı iddia edilmişti daha sonra bu rakam ABD yetililerince birkaç yüz olarak açıklanmıştı.
Önceki gün Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığını duyurmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise haberi yalanlamış ve Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda Türk Genelkurmayı ile detaylı bir plan üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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