‘ABD, Putin’in lejyonerlerini vurdu’ iddiası

"WAGNER” adlı bir özel şirket hesabına çalıştıkları söylenen bu Rus paralı asker grubundan 5’inin ABD bombardımanında hayatını kaybettiği öne sürüldü. İddianın sahibi ise “Conflict Intelligence Team” (Savaş İstihbarat Takımı) (CIT) adlı bir kuruluş. Bu kuruluşun açıklamasında, “Aleksey Ladigin, Stanislav Matveyev, İgor Kosoturov, Vladimir Loginov ve Kiril Aniyev öldürülmüştür” denildi.

T-72 DE VURULMUŞ

ABD’li askeri kaynaklar söz konusu operasyon bir Rus yapımı T-72 tankının da imha edildiğini açıkladı. Fransız AFP’nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, söz konusu saldırıdan önce acil durum hattından Rus askeri yetkililerle görüştüklerini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırı sonrasında yaptığı açıklamada olay sırasında bölgede Rus askeri olmadığını bildirmişti.

MOSKOVA RAHATSIZ

İddialarla ilgili Moskova’dan dün açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Suriye’de paralı asker Rus vatandaşlarının hayatını kaybettiği haberleri propaganda ve dezenformasyon kampanyasının parçasıdır” mesajını verdi. Konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuştu. Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunabileceğini ancak bu kişilerin Rusya ordusuyla ilişkili olmadığını söyleyen Peskov, saldırıda kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi olmadığını da kaydetti. 2015’ten bu yana Suriye’de görev yapan Rus ordusuna mensup askerlerinden şu ana kadar 45’i hayatını kaybetti.

BİLGİ NOTU

“Wagner”, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi olarak biliniyor. ‘Putin’in gizli ordusu’ diye yorumlanıyor. İlk olarak 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner şirketi, daha sonra Suriye’deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın saflarında katıldı. Aylık 4 bin dolar (15 bin TL) maaş aldıkları sanılıyor.