Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD nükleer silahlanma doktrinini yenileyecek

    ABD nükleer silahlanma doktrinini yenileyecek

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 00:49 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıkladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde ABD’nin nükleer kapasitesinin “nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık”, “müttefik ve ortaklara güvence vermek”, “caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmak” ve “belirsiz geleceği garanti altına almak” üzere modernize edilmesini gerektiği ifade edildi.

    Belgede açıklamalarına yer verilen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya’nın ilk başta ABD ile birlikte nükleer güçlerini azalttığını hatırlatarak, Moskova’nın daha sonra stratejik olmayan nükleer silahlarının büyük çoğunluğunu tekrar devreye soktuğunu ifade etti.

    RUSYA VURGUSU

    Mattis, “Bundan daha büyük bir sorun da Rusya’nın nükleer gerilimi tırmandırmaya dayalı askeri strateji ve kabiliyetleri benimsemesidir. Bu gelişmeler Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve müttefiklerimizi nükleer güçle tehdit etmesi ile birleşince Moskova’nın büyük güç yarışına girmeye karar verdiğini gösteriyor” görüşünü savundu. Jim Mattis, söz konusu belgenin “nükleer silahların nükleer saldırıları caydıracağı ve nükleer güçler arasındaki geniş kapsamlı konvansiyonel savaşları engelleyeceği” tezi üzerine oturtulduğunu kaydetti.

    Belgedeki belli başlı notlar şöyle:

    - ABD, denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp başlıklarını azaltıp bunun yerine Soğuk Savaş sırasında kullanılan denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar envantere katılacak.

    - Yeni nükleer savaş başlığı ve nükleer stok miktarını artırmak yerine envanterdeki düşük tahrip gücüne sahip B-61 gibi taktik nükleer silahlar modifiye edilerek denizaltı ve destroyer gibi savaş gemilerine konuşlandırılacak.

    - Ohio sınıfı balistik nükleer füze denizaltıları devam etmekte olan Columbia sınıfı yeni nesil nükleer kapasiteli denizaltılarla değiştirilecek.

    - Yeni nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçakları da 2020’nin ortalarında görev alacak.

    - ABD mevcut, yaşlanmakta olan çift rollü hava araçlarının yerini almak üzere ileri intikal F-35 uçaklarına nükleer kapasite ekleyecek.

    MOSKOVA TEPKİ GÖSTERDİ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni nükleer doktrininin derin hayalkırıklığı yarattığını belirtti. Rus Sputnik’e göre Bakanlık şu açıklamayı yaptı: “Doktrinin yazarları, nükleer silahların ‘olağanüstü durumlarda’ kullanılabileceğini belirtiyor ve nükleer silah kullanımını askeri senaryolarla sınırlamıyor. Bu durum ABD’li yetkililere her türlü güç kullanımını ‘saldırgan’ gördükleri herkese nükleer saldırı düzenlemek için gerekçe sunuyor.”

    Etiketler: ABD , Rusya , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri