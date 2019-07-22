‘ABD müdahale etti’ iddiası
İspanya merkezli El Pais gazetesi, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetiminde petrol yüklü İran tankerinin ele geçirilmesinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın rolü olduğunu yazdı.
Haberde İspanyol yetkilileri kaynak gösteren gazete, ABD’nin nisan ayından beri hareketlerini takip ettiği ‘Grace 1’ isimli tankerin Ümit Burnu’ndan Cebelitarık’a gideceğinin anlaşılması üzerine ilk olarak ABD’nin İspanyol güvenlik makamlarıyla iletişim kurduğunu yazdı. Tankerin Cebelitarık’tan geçmesinden 48 saat önce bilgilendirilen İspanya’nın harekete geçmemesi durumuna hazırlık olarak ABD’nin İngiltere ile irtibata geçtiği ifade edildi.
‘BOLTON’ İMASI
Habere göre, İspanya’nın gerekli koşullar oluşmaması gerekçesiyle el koymadığı gemiye ABD’nin istihbarat sağlamasıyla İngiliz donanması el koydu. Suriye’nin Baniyas kentine doğru giden tankere 4 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün Twitter’dan “John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor” sözleriyle tanker krizinde Bolton’un rolü bulunduğunu ima etti.
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