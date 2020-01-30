ABD - Meksika sınırında en uzun kaçakçılık tüneli bulundu

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) yetkilileri, Meksika’nın ABD sınırındaki bölgesinde en uzun kaçakçılık tünelinin tespit edildiğini açıkladı. CBP tarafından yapılan açıklamada bin 313 metre uzunluğundaki tünelde bir asansör, demiryolu hattı, kanalizasyon, havalandırma sistemi ve yüksek voltajlı elektrik kabloları bulunduğu belirtildi. CBP, tünelin yerin 21 metre derinliğinde, yaklaşık 160 santimetre yüksekliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğu kaydedildi.

Tünelin Meksika'nın Tijuana kentindeki bir sanayi bölgesini ABD’nin Californiya eyaletindeki San Diego bölgesine bağladığı ifade edildi. Tünelde uyuşturucu madde bulunmadığı ve kimsenin tutuklanmadığı kaydedildi.

ABD hükümeti tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olarak tanımlanan "El Chapo" tarafından kurulan Sinaloa karteli bölgede faaliyet gösteriyor. CBP, California'nın Meksika sınırında 2016'dan bu yana onlarca tünel tespit etti. 2014 yılında San Diego'da bulunan en uzun ikinci tünel ise yaklaşık 904 metre uzunluğundaydı.