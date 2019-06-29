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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
29.06.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

ABD medyası yerden yere vurdu

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ABD medyası yerden yere vurdu

ABD’nin etkili gazetelerinden New York Times, İsrail-Filistin barış arayışları kapsamında ABD öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenen ekonomi çalıştayı için “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” yorumunda bulundu.

Gazetenin yayın kurulu, “Jared Kushner’in Orta Doğu Kalkındırma Projesi” başlıklı bir makale yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in ana girişimcisi olduğu Bahreyn’deki çalıştayda sadece “realiteden kopuk büyük rüya planları duyulduğunu” yazan gazete, “Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlak tanıtımı gibi” benzetmesinde bulundu.

Makalede, Kushner’in katılımcıları “Orta Doğu’da yeni gerçeği hayal et” diye davet ettiği anımsatılarak, “Ancak patronluk tonu dışında, plan hakkında çok az yeni şeyler var.” değerlendirmesi yapıldı.

“PLAN GERÇEKÇİ DEĞİL”

Kushner’in Batı Şeria ile Gazze’ye birbirine bağlamayı planlayan 5 milyarlık ulaşım koridoru planı da dahil, Filistin'de yeni kargo terminali, elektrik altyapısının yenilenmesi, yeni su arıtma ve atık sistemleri oluşturulması gibi söylemlerinin kulağa hoş geldiği belirtilen makalede, ancak “planın yumuşak ve gerçekçi olmadığı” vurgulandı.

Makalede, şu değerlendirmelere yer verildi:

İsrail, Filistin topraklarının ekonomik hayatını kontrol ediyor, bu da tekliflerin hiçbirinin (İsrail ile) aynı fikirde olmadan mümkün olamayacağı anlamına geliyor. Öyle ki bu plan İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan hiçbir talepte bulunmuyor. Avrupa ülkeleri ve özel yatırımcılarla birlikte Körfez ülkelerinden planın finanse edilmesine yardımcı olması bekleniyor ancak gerçek bir taahhütte bulunulmuyor ve de Arapların Filistin devletini kenara iten bir barış planını finanse edeceği fikri de pek olası görünmüyor.”

“PLAN, BAŞARIYI DAHA DA AZ OLASI HALE GETİRİYOR”

Makalede, çalıştayda İsrail ve Filistin hükümetlerinden hiçbir temsilci bulunmadığına ve diğer ülke katılımcılarının da düşük seviyeden olduğuna dikkat çekildi.
Filistinli liderlerin siyasi çözüm olmadan Kushner’in ekonomik planını baştan reddettikleri hatırlatılan makalede "Kushner, Filistinlilerin devlet olma özlemlerini ve İsrail'in Filistin topraklarında işgale son verme taleplerini görmezden gelen bir plan sunarak, başarıyı daha da az olası hale getiriyor.” denildi.

BAYREYN ÇALIŞTAYI

ABD öncülüğünde ve Bayreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti. 

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