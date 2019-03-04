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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.03.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

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ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Başkan Trump'ın tepkilere rağmen Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliği'nin bugün birleştirileceği açıklandı.

ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı." ifadelerine yer verildi.

Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın tamamen etkinliği artırmak için alındığı ve ABD'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili politikasının değişmediği iddia edildi.

ABD'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KUDÜS'E TAŞIMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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