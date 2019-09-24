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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD koalisyonunun saldırılarında 3 bin sivil öldü

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ABD koalisyonunun saldırılarında 3 bin sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’deki askeri müdahalesinin 5’inci yılını geride bırakan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 3 bin 37 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SNHR’nin raporuna göre, koalisyon güçlerince, 23 Eylül 2014’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 924’ü çocuk ve 656’sı kadın 3 bin 37 sivil hayatını kaybetti. Koalisyonun Suriye’ye askeri müdahalesi sonucu ilk yıl 249, ikinci yıl 398, üçüncü yıl bin 753, dördüncü yıl 432 ve beşinci yılda ise 205 sivil öldü. Terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıplarının yaşandığı il Rakka oldu. Koalisyonun saldırıları sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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