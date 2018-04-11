ABD, Katar’a 300 milyon $’lık güdümlü füze satıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’yi dün Beyaz Saray’da kabul etmeden önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Katar’a 300 milyon dolarlık güdümlü füze satılması için onay çıktığını duyurdu.
Katar, ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.
Ancak Suudilerin başı çektiği Arap ülkeleri Katar’ı İran ile işbirliği yaparak radikal İslamcı grupları desteklemekle suçluyor.
Trump da bu gerilimde Riyad’dan yana taraf almışa benziyordu.
New York Times gazetesi Katar’ın aylardır lobi yaptığına işaret ederek "Anlaşılan cazibe kampanyası işe yaradı" dedi.
Başkan Trump, Suudilere de milyarlarca dolarlık silah sattıklarını açıklamıştı.
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