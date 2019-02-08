ABD ile çekilme görev gücü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD ile çekilme görev gücü
GeriDünya ABD ile çekilme görev gücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Cansu ÇAMLIBEL - WASHINGTON
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD ile çekilme görev gücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ile çekilme görev gücü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da yaptığı açıklamalarda Türkiye ve ABD’nin yaklaşık 9 ay önce üzerinde anlaştığı Menbiç yol haritasının hâlâ uygulanamadığına dikkat çekti. Amerikan tarafının güvenli bölge konusunda henüz somut bir teklif ortaya koyamadığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesini koordine edecek görev gücü kurulduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’a karşı küresel koalisyon bakanlar toplantısına katılmak için geldiği Washington’da bir dizi görüşme yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun yeni Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya giden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de Çavuşoğlu ile bir grup senatörü buluşturdu. Toplantıya Cumhuriyetçi Roy Blunt ile Demokrat Chris Van Hollen katıldı. Senato’daki görüşmelerde ABD’li siyasetçilerin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasından duydukları kaygıları dile getirdiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Washington’daki temaslarının ardından Türkiye’ye yola çıkmadan önce Türk basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Çavuşoğlu’na Pentagon’dan geçtiğimiz aylar boyunca gelen ‘Menbiç’te YPG’li kalmadı sayılır’ açıklamaları hatırlatılınca, bunun doğru olmadığını belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi:

ABD ile çekilme görev gücü

YPG’LİLER HÂLÂ MÜNBİÇ’TE

“Maalesef Münbiç (Menbiç) yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu, bunun da sebebi ABD tarafıdır. Şu anda YPG’liler hâlâ Münbiç’te, dolayısıyla hâlâ YPG’liler Münbiç’ten çekilmedi. Çekilmesi lazım, dışarı çıkarılması lazım. YPG çıkarıldıktan sonra kim buraları yönetecek? Buranın yerel güvenlik birimlerinde kimler görev alacak, buna da ABD’yle birlikte karar vermemiz gerekiyor. Münbiç yol haritasına göre ortak devriye gerekiyor, sadece şehir merkezlerinde değil Münbiç bölgesinin bütün taraflarında, şehir içi ve dışında. Şu anda ortak devriyelerin dışında, YPG/PYD buradan çıkarıldıktan sonra yönetimde ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar başlamış durumda.

ÇEKİLMEYE YAKIN TAKİP

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk.”

SOMUT FİKİRLERİ YOK

“Trump’ın (ABD Başkanı) çekilme kararı Amerika için de bir sürpriz oldu. Dolayısıyla şu anki toplantılarda görüyoruz ki henüz somut bir plan, somut bir vizyon ortaya çıkmadı. Farklı fikirler, görüşler var. Biz de kendi önerilerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Güvenli bölge konusunda henüz daha somut fikirler çıkmadı. Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD’yle koordine etmeye çalışıyoruz. Güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir tampon bölge anlaşılıyorsa bu isteniyorsa biz buna karşıyız.”

IRAK’TAN ÇEKİLME SÜRECİ HATAYDI

”ABD’nin Irak’tan çekilmesi süreci bize göre ciddi bir hataydı. Irak’ın bugün içine düştüğü durumun sebebi de odur. ABD Irak’tan çekilirken ülkenin Nuri el Maliki’ye devredilmesi, Maliki’nin ise ülkede birçok kesimi dışlaması ile ülkede kaos oluştu. Bu kaostan DEAŞ faydalandı. İşte şimdi ABD Suriye’den çekilirken burada böyle bir vakumun, bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak’ta ve diğer yerlerde yapılan hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor.”

HARİTA ÖZÜRÜ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen gün Venezuela’da Guaido hükümetine destek veren ülkeleri belirtmek için Twitter’da paylaştığı haritada Türkiye’nin ortadan ikiye bölünmüş gösterilmesi Çavuşoğlu’na yöneltilen sorular arasındaydı. Haritada Türkiye dışında başka ülkelerin de yanlış çizildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin takibi üzerine ABD Dışişleri’nin özür dilediğini aktardı. Çavuşoğlu, ‘Teknik ama vahim bir hata’ yorumu yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması