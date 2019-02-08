ABD ile çekilme görev gücü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’a karşı küresel koalisyon bakanlar toplantısına katılmak için geldiği Washington’da bir dizi görüşme yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun yeni Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya giden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de Çavuşoğlu ile bir grup senatörü buluşturdu. Toplantıya Cumhuriyetçi Roy Blunt ile Demokrat Chris Van Hollen katıldı. Senato’daki görüşmelerde ABD’li siyasetçilerin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasından duydukları kaygıları dile getirdiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Washington’daki temaslarının ardından Türkiye’ye yola çıkmadan önce Türk basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Çavuşoğlu’na Pentagon’dan geçtiğimiz aylar boyunca gelen ‘Menbiç’te YPG’li kalmadı sayılır’ açıklamaları hatırlatılınca, bunun doğru olmadığını belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi:

YPG’LİLER HÂLÂ MÜNBİÇ’TE

“Maalesef Münbiç (Menbiç) yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu, bunun da sebebi ABD tarafıdır. Şu anda YPG’liler hâlâ Münbiç’te, dolayısıyla hâlâ YPG’liler Münbiç’ten çekilmedi. Çekilmesi lazım, dışarı çıkarılması lazım. YPG çıkarıldıktan sonra kim buraları yönetecek? Buranın yerel güvenlik birimlerinde kimler görev alacak, buna da ABD’yle birlikte karar vermemiz gerekiyor. Münbiç yol haritasına göre ortak devriye gerekiyor, sadece şehir merkezlerinde değil Münbiç bölgesinin bütün taraflarında, şehir içi ve dışında. Şu anda ortak devriyelerin dışında, YPG/PYD buradan çıkarıldıktan sonra yönetimde ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar başlamış durumda.

ÇEKİLMEYE YAKIN TAKİP

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk.”

SOMUT FİKİRLERİ YOK

“Trump’ın (ABD Başkanı) çekilme kararı Amerika için de bir sürpriz oldu. Dolayısıyla şu anki toplantılarda görüyoruz ki henüz somut bir plan, somut bir vizyon ortaya çıkmadı. Farklı fikirler, görüşler var. Biz de kendi önerilerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Güvenli bölge konusunda henüz daha somut fikirler çıkmadı. Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD’yle koordine etmeye çalışıyoruz. Güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir tampon bölge anlaşılıyorsa bu isteniyorsa biz buna karşıyız.”

IRAK’TAN ÇEKİLME SÜRECİ HATAYDI

”ABD’nin Irak’tan çekilmesi süreci bize göre ciddi bir hataydı. Irak’ın bugün içine düştüğü durumun sebebi de odur. ABD Irak’tan çekilirken ülkenin Nuri el Maliki’ye devredilmesi, Maliki’nin ise ülkede birçok kesimi dışlaması ile ülkede kaos oluştu. Bu kaostan DEAŞ faydalandı. İşte şimdi ABD Suriye’den çekilirken burada böyle bir vakumun, bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak’ta ve diğer yerlerde yapılan hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor.”

HARİTA ÖZÜRÜ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen gün Venezuela’da Guaido hükümetine destek veren ülkeleri belirtmek için Twitter’da paylaştığı haritada Türkiye’nin ortadan ikiye bölünmüş gösterilmesi Çavuşoğlu’na yöneltilen sorular arasındaydı. Haritada Türkiye dışında başka ülkelerin de yanlış çizildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin takibi üzerine ABD Dışişleri’nin özür dilediğini aktardı. Çavuşoğlu, ‘Teknik ama vahim bir hata’ yorumu yaptı.