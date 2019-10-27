ABD güçleri Irak’tan Suriye’ye geri döndü
ABD Başkanı Trump’ın kısa süre önce Suriye’nin kuzeyinden Irak’a çektiği ABD güçleri de dün yeniden Suriye’ye giriş yaptı.
Anadolu Ajansı (AA), ABD ordusunun Irak’ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoyun dün sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştığını aktardı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor vilayetinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK’nın elinde bulunuyor.
Sosyal medyada Irak’tan Suriye’ye geçiş yapan Amerikan askeri konvoyuna dair görüntüler paylaşıldı.
ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi. Yeni üssün Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor. AA’nın haberinde, Deyrizor’a yapılan sevkiyatın ardından ABD askerlerini taşıyan ikinci konvoyun ise Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumeylan petrol sahasına konuşlandığı belirtildi. Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumeylan’da bin 322 petrol kuyusunun bulunduğuna dikkat çeken Erbil merkezli Rudaw yayın organı, Ammar, Telef, Conoco gibi stratejik rafinerilerin bulunduğu Deyrizor’daki Amerikan askerlerinin de sayısının arttırılacağını aktardı. Washington Post gazetesi de ABD askerlerinin Haseke ve Deyrizor arasındaki bölgeye konuşlanacağını, sayılarının yaklaşık bini bulacağını yazdı.
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