ABD eski başkanı Bush yoğun bakımda
Eski ABD Başkanı George Bush’un kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Eski ABD Başkanı 93 yaşındaki George H.W. Bush’un, önceki gün eşi Barbara Bush'un cenazesini kaldırdıktan sonra kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Bush'un tedaviye yanıt verdiği ve iyileşme belirtileri gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, durum ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
George H.W. Bush, 1989-93 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle