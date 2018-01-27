ABD, DEAŞ'ı vurayım derken Irak askerini vurdu!

ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi.



Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi bölgesindeki DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında Bağdadi Bölge Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi. Bağdadi bölgesinde ABD güçlerine ait 'Ayn el-Esed' askeri üssü bulunuyor.

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