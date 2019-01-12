ABD çekilmeyi resmen başlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık’ta Suriye’deki ABD askerini ülkeden çekme kararını açıklamasından 23 gün sonra ABD Suriye’den resmen çekilmeye başladı. ABD liderliğinde terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, dün koalisyonun Suriye’den gönüllü olarak çekilme sürecini başlattığını duyurdu. Ryan, “Çekilme faaliyetlerinin güvenliğinin gözetilmesi bakımından çekilme takvimlerini, yerlerini ve asker intikallerini açıklamayacağız” dedi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan Haseke’deki Rimeilan üssündeki 150 ABD askerinin ve 10 askeri aracın Suriye’den çekilerek Irak’a gönderildiğini duyurdu. Suriye’de yaklaşık 2 bin ABD askerinin olduğu tahmin ediliyor.

‘BOLTON’DAN EMİR ALMIYORUZ’





ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ‘Pentagon, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini ilerletiyor’ başlıklı makalesinde, Suriye’den çekilme konusunda ABD yönetimi içinde büyük karşıtlıklar yaşandığı belirtildi. Türkiye’ye bu hafta ziyaret gerçekleştiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Türkiye, ABD’nin Kürt ortaklarını hedef almayacağı konusunda söz verinceye kadar ABD Suriye’den ayrılmayacak” sözlerine atıfta bulunulan haberde, Bolton’ın açıklamasına karşın ABD’li bir savunma yetkilisinin, “Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton’dan emir almıyoruz” ifadesi aktarıldı.

DONANMA GEMİLERİ YOLDA

WSJ’ye konuşan ABD’li savunma yetkilileri, çekilme konusunda Pentagon’un yeni bir emir almadığını ve alana kadar da çekilme planlarını uygulamayı sürdüreceklerini bildirdi. Çok sayıda kara birliğinin geri çekilmeye yardım için Suriye’ye yönlendirildiğine ve amfibi hücum gemisi USS Kearsarge öncülüğünde bir grup donanma gemisinin bölgeden ayrılan birlikleri korumaya almak üzere Suriye’ye hareket ettiğine işaret edilen haberde, muhtemel bir geri çekilmeye yardımla görevlendirilmiş birliklerin halihazırda Kuveyt ve Irak’ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde sahada oldukları belirtildi. CNN International ise ABD’nin terör örgütü YPG’ye saldırmazlık güvencesi talep etmesinin Türkiye ile ilişkileri daha gergin hale getirdiğini yazdı. Haberde, “Bazı analistler, yönetimin birbiriyle çatışan ve çelişkili açıklamalar yapmasının bölgede ABD’nin politikalarına ve en üst düzeydeki yöneticilerin otoritesine güvenin aşınmasına neden olduğunu düşünüyor” ifadesine yer verildi. Başkan Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ABD yönetiminde çok sayıda üst düzey ismin karşı çıktığı biliniyor.

‘TARAFLARI MEMNUN EDECEK BİR ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ’





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada, Kürtler ve Suriye konularında ABD ve Türk askeri yetkililer arasındaki görüşmelerin gelecek hafta da süreceğini söyledi. İngiliz Reuters’in haberine göre bir radyo mülakatında konuşan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun anladığına göre Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile birlikte savaşan Kürtlere ‘zarar vermeme’ taahhüdünde bulunduğunu söyledi. JohnBolton şunları söyledi: “Bu askeri istişarelerde halen amaçladığımız şey, bunun nasıl olacağı konusunda herkesin memnun hissetmesini sağlayacak teminatlar oluşturmak. Ve önümüzdeki hafta da devam edecek bu görüşmelerin, her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçları ortaya çıkarmasını umuyoruz.”

Bu arada Reuters’e bilgi veren bir yetkili, Türk heyetinin temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat’ta ABD’ye gideceğini belirtti.