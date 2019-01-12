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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD çekilmeyi resmen başlattı

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ABD çekilmeyi resmen başlattı

ABD, Suriye’nin kuzeyinde birliklerini çekmeye resmen başladı. ABD liderliğinde terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan askeri koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye’den gönüllü olarak çekilme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan Haseke’deki Rimeilan üssündeki 150 ABD askerinin ve 10 askeri aracın Irak’a gönderildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık’ta Suriye’deki ABD askerini ülkeden çekme kararını açıklamasından 23 gün sonra ABD Suriye’den resmen çekilmeye başladı. ABD liderliğinde terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, dün koalisyonun Suriye’den gönüllü olarak çekilme sürecini başlattığını duyurdu. Ryan, “Çekilme faaliyetlerinin güvenliğinin gözetilmesi bakımından çekilme takvimlerini, yerlerini ve asker intikallerini açıklamayacağız” dedi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan Haseke’deki Rimeilan üssündeki 150 ABD askerinin ve 10 askeri aracın Suriye’den çekilerek Irak’a gönderildiğini duyurdu. Suriye’de yaklaşık 2 bin ABD askerinin olduğu tahmin ediliyor.

‘BOLTON’DAN EMİR ALMIYORUZ’

ABD çekilmeyi resmen başlattı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ‘Pentagon, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini ilerletiyor’ başlıklı makalesinde, Suriye’den çekilme konusunda ABD yönetimi içinde büyük karşıtlıklar yaşandığı belirtildi. Türkiye’ye bu hafta ziyaret gerçekleştiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Türkiye, ABD’nin Kürt ortaklarını hedef almayacağı konusunda söz verinceye kadar ABD Suriye’den ayrılmayacak” sözlerine atıfta bulunulan haberde, Bolton’ın açıklamasına karşın ABD’li bir savunma yetkilisinin, “Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton’dan emir almıyoruz” ifadesi aktarıldı.

DONANMA GEMİLERİ YOLDA

WSJ’ye konuşan ABD’li savunma yetkilileri, çekilme konusunda Pentagon’un yeni bir emir almadığını ve alana kadar da çekilme planlarını uygulamayı sürdüreceklerini bildirdi. Çok sayıda kara birliğinin geri çekilmeye yardım için Suriye’ye yönlendirildiğine ve amfibi hücum gemisi USS Kearsarge öncülüğünde bir grup donanma gemisinin bölgeden ayrılan birlikleri korumaya almak üzere Suriye’ye hareket ettiğine işaret edilen haberde, muhtemel bir geri çekilmeye yardımla görevlendirilmiş birliklerin halihazırda Kuveyt ve Irak’ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde sahada oldukları belirtildi. CNN International ise ABD’nin terör örgütü YPG’ye saldırmazlık güvencesi talep etmesinin Türkiye ile ilişkileri daha gergin hale getirdiğini yazdı. Haberde, “Bazı analistler, yönetimin birbiriyle çatışan ve çelişkili açıklamalar yapmasının bölgede ABD’nin politikalarına ve en üst düzeydeki yöneticilerin otoritesine güvenin aşınmasına neden olduğunu düşünüyor” ifadesine yer verildi. Başkan Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ABD yönetiminde çok sayıda üst düzey ismin karşı çıktığı biliniyor.

 

‘TARAFLARI MEMNUN EDECEK BİR ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ’

ABD çekilmeyi resmen başlattı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada, Kürtler ve Suriye konularında ABD ve Türk askeri yetkililer arasındaki görüşmelerin gelecek hafta da süreceğini söyledi. İngiliz Reuters’in haberine göre bir radyo mülakatında konuşan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun anladığına göre Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile birlikte savaşan Kürtlere ‘zarar vermeme’ taahhüdünde bulunduğunu söyledi. JohnBolton şunları söyledi: “Bu askeri istişarelerde halen amaçladığımız şey, bunun nasıl olacağı konusunda herkesin memnun hissetmesini sağlayacak teminatlar oluşturmak. Ve önümüzdeki hafta da devam edecek bu görüşmelerin, her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçları ortaya çıkarmasını umuyoruz.”  

Bu arada Reuters’e bilgi veren bir yetkili, Türk heyetinin temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat’ta ABD’ye gideceğini belirtti.

 

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