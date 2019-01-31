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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/İHA - Fotoğraf: AP
31.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

ABD Büyükelçiliği'nden Cedi Osman'a destek mesajı

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ABD Büyükelçiliği'nden Cedi Osman'a destek mesajı

ABD Büyükelçiliği, 2019 NBA All Star organizasyonda yapılacak olan Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması'na davet edilen ve Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Türk milli basketbolcu Cedi Osman'a destek veren bir tweet attı.

ABD Büyükelçiliği'nden atılan tweette şu ifadelere yer verildi: " #NBAAllStar #MTNDEWICERisingStars maçında rekor kıran bir Türk oyuncunun da yer alacağını görmek harika! Tezahüratlarımızla yanınızda olacağız! "

ABD'nin Charlotte şehrinde Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta düzenlenecek 2019 NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması ile Dünya Karması mücadele edecek. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Dünya Karması'na seçildi. Dünya Karması'na ayrıca eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic de davet edildi. Bogdan Bogdanovic geçen sezon bu etkilikte MVP (En değerli oyuncu) seçilmişti.

ABD ve Dünya Karması'nda yer alacak oyuncuların listesi şöyle:

DÜNYA KARMASI

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)

ABD KARMASI

Donovan Mitchell (Utah Jazz), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Lonzo Ball, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jarrett Allen (Brooklyn Nets), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics)

 

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