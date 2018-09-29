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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
29.09.2018 - 23:39, Son Güncelleme:

ABD bu kavgaya kilitlendi

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ABD bu kavgaya kilitlendi

ABD’de Anayasa Mahkemesi’ne atanacak yargıç nedeniyle muhalefetteki Demokratlar ile Trump’ın Cumhuriyetçileri arasında kıran kırana bir kavga yaşanıyor. Trump’ın yargıç adayı Brett Kavanaugh gençliğinde bir kadına tecavüz girişimiyle suçlanıyor. Demokratlar ise yargıcı engellemeye çalışıyor. Çünkü Kavanaugh seçilirse Yüksek Mahkeme daha da sağa kayacak.

Bir yanda kasım ayındaki seçimler öncesinde Anayasa Mahkemesi’ne (Yüksek Mahkeme) muhafazakâr bir yargıç atamayı kendisine en önemli siyasi hedeflerden biri olarak koyan bir başkan. Onun aday gösterdiği muhafazakâr, aile babası, başarılı bir yargıç. Öte yanda o yargıcın kendisine lise yıllarında tecavüze kalkıştığını iddia eden psikoloji profösürü bir kadın ve başkaca taciz iddiaları. Açılan eski defterler, yargıcın geçmişini didik didik eden muhalif senatörler. Ve ortaya çıkan Hollywood senaryolarını aratmayacak bir gerilim.

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR

ABD işte günlerdir bu kavgayla çalkalanıyor. Prof. Christine Blasey Ford (51), bizzat perşembe günü Senato’nun Adalet Komisyonu’nda yeminli ifade vererek ABD Başkanı Trump’ın Yüksek Mahkeme’ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh’ın lise yıllarında alkollüyken kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu anlattı. Yine Senato’da ifade veren Kavanaugh ise ‘yalan’ diyerek iddiaları reddetti. Kavanaugh, suçlamaları kendisine yönelik ‘hesaplı ve organize bir siyasi darbe’ olarak niteledi. Tartışma bir anda ABD’deki siyasi fay hatlarını da ortaya çıkardı. Muhalifler ‘Kava Nope’ diye pankart açıp ‘Kavanaugh ile olmaz’ diye protestolar düzenlerken Trump yanlıları ise atamaya tam destek verdi.

ABD bu kavgaya kilitlendi

İLK OYLAMA YAPILDI

Önceki gün Senato Adalet Komisyonu’nda yapılan oylamada Cumhuriyetçi 11 senatörün tamamı Kavanaugh lehine, Demokrat 10 senatörün tamamı ise yargıç aleyhine oy kullandı. Demokrat Partili Senatör Dianne Feinstein, Kavanaugh için “Bu komitede geçirdiğim 25 yıl içinde, bu şekilde agresif ve saldırgan tutuma sahip bir Anayasa Mahkemesi adayı görmedim. Bu kişi, bir yargıcın göstermesi gereken tarafsızlık hali ve dürüstlüğü yansıtmıyor” ifadesini kullandı.

FBI SORUŞTURACAK

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise “İstediğiniz bu adamın hayatını mahvetmek, bu koltuğu açık tutmak ve 2020’de kazanmayı umut etmek” diye konuştu. Ancak Senato’dan emekli olmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Jeff Flake’in yargıç için FBI soruşturması istemesi Kavanaugh karşıtlarını umutlandırdı. Bu kadar tepki üzerine geri adım atmak zorunda kalan Trump da Kavanaugh hakkında sınırlı soruşturma için FBI’a bir hafta süre tanıdı. Kavanaugh’ın atama için Senato’dan onay alması gerekiyor.

BOŞALAN KOLTUK NEDEN ÖNEMLİ?

9 üyeli ABD Anayasa Mahkemesi’nde, Yargıç Anthony Kennedy’nin (82) emekli olacağını açıklamasının ardından kritik koltuk için Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında büyük bir rekabet başladı. Kürtaj, idam gibi birçok kritik konuda son sözü söyleme hakkına sahip Anayasa Mahkemesi’nde Kennedy dışında, 4 muhafazakâr, 4 liberal yargıç bulunuyor. Muhafazakâr olmasına rağmen konuya göre oy veren Kennedy’nin emeklilik kararı Trump’a Yüksek Mahkeme’ye iyice muhafazakâr bir karakter verme hedefini gerçekleştirmek için fırsat sundu.

ABD bu kavgaya kilitlendi

ASANSÖRDE YOLU KESİLİNCE KARARI DEĞİŞTİ

ABD’li Senatör Jeff Flake’in komisyondaki oylamadan önce Kavanaugh’ın lehine oy vereceğini açıklamasının ardından, geçmişte taciz olayı yaşayan iki kadın, Senatör’ün bindiği asansörü durdurarak, Flake ile konuşmaya başladı. Flake’in, adaylığı desteklemekle, taciz mağduru kadınların seslerini kısılmasına yol açacağını söyleyen kadınların Senatör ile duygusal diyalogu yaklaşık 5 dakika sürdü. Kadınlardan biri “Yaptığınız, bir kadının hakkını gaspetmiş birinin Yüksek Mahkeme’de oturmasına izin vermek. Buna tahammül etmek mümkün değil. Ailenizdeki çocukları düşünün” diyerek tepki gösterdi. Kadınların konuşmalarını sakin ve dikkatli bir şekilde dinleyen Senatör Flake, sadece iddialar hakkında sınırlı bir FBI soruşturması başlatılması durumunda Kavanaugh lehine oy kullanacağını açıkladı.

1982 YILINDAN TAKVİMİ KANIT GÖSTERDİLER

ABD’li Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, komisyondaki oturumda Brett Kavanaugh’ın lise yıllarında kullandığı 1982 tarihli takvimi taciz iddialarına kanıt olarak sundu. Takvimde, Kavanaugh’ın notları yer alıyor. Prof. Ford’un cinsel taciz günü olarak verdiği 1 Temmuz 1982’de Kavanaugh’ın bazı arkadaşlarıyla buluştuğu anlaşılıyor. Bunlar arasında Ford’un Kavanaugh’ın kendisini taciz ederken yanında olduğunu iddia ettiği arkadaşlarının isimleri de yer alıyor.

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