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    ABD bu haberle çalkalanıyor... Trump'ın avukatı porno yıldızına ödediği parayı itiraf etti

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    14.02.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, Trump ile 2006'da yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford isimli kadına "kendi cebinden" 130 bin dolar ödeme yaptığını söyledi.

    Avukat Cohen, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini belirtti.

    Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını ifade etti.

    Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

    ABD bu haberle çalkalanıyor... Trumpın avukatı porno yıldızına ödediği parayı itiraf etti

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.
    Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı. 

    Etiketler: TRUMP , ABD , Stormy Daniels
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