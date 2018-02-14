ABD bu haberle çalkalanıyor... Trump'ın avukatı porno yıldızına ödediği parayı itiraf etti

Avukat Cohen, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini belirtti.

Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını ifade etti.

Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.

Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.