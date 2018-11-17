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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
17.11.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

ABD'de bilanço korkunç: 71 ölü, 1000 kayıp!

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ABD'de bilanço korkunç: 71 ölü, 1000 kayıp!

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında 71 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

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  • Kaliforniyada yangın felaketi
  • Kaliforniyada yangın felaketi
  • Kaliforniyada yangın felaketi
  • Kaliforniyada yangın felaketi
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ABD tarihinin en ölümcül orman yangınında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kayıp ve haber alınamayanların sayısı ise bin 11 kişi olarak açıklandı. Butte County Şerif Kory Honea yaptığı açıklamada, 71 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 11 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirterek, "Yangında 12 bin 263 ev ve iş yerini yok oldu. Çok sayıda kayıp insanın büyük olasılıkla, yangınlardan kaçarken alevlere yakalandığı anlaşılıyor" dedi.

Kayıp listesinin herkese açık hale getirildiğini söyleyen Honea, 52 binden fazla insanın barınaklara, arkadaş ve akrabalarının yanında ve büyük otoparklarda oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya çalıştıklarını belirterek, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin DNA sonuçlarının tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

ABDde bilanço korkunç: 71 ölü, 1000 kayıp

Yetkililer yaptığı açıklamada, yangınların yer yer devam ettiğini ve tahliye edilenlerin yaşadıkları, barınak ve çadırlarda “norovirüs” salgını nedeniyle çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Kaliforniya eyaletinin Demokrat Valisi Jerry Brown ise yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın, bölgeye yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılayacaklarını ve şimdi Kaliforniya halkı için bir araya gelme zamanı olduğunu söyledi. Vali Brown, Başkan Trump’a eşlik edeceklerini ve en iyi şekilde ağırlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya’nın iyi yönetilmediğini iddia ederek Vali Jerry Brown’ı eleştirmiş ve Federal yardımları kesmekle tehdit etmişti. Trump’ın bugün Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarının en çok etkili olduğu Malibu, Paradise ve Butte kentlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

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