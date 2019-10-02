ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası videosu olay yarattı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında sosyal medya hesabından paylaştığı video tartışma yarattı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Norveçli müzik grubu A-Ha'nın 1985 yapımı 'Take On Me' şarkısı için çektiği klibi andıran videoda Trump'ın ABD bayrağını kucakladığı ve saçını okşattığı sahneler dikkat çekti.
Trump'ın saçının okşandığı sahne, ABD Başkanının Jimmy Kimmel'in programına konuk olarak katıldığı bölümü akıllara getirdi.
September 30, 2019
Trump'ın 2015 yılında konuk olduğu Saturday Night Live programında ABD'li rapçi Drake'in Hotline Bling şarkısı ile yaptığı dans gösterisi de videoda yer aldı.
Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerindeki sloganı 'Make America Great Again' yazılı kırmızı şapkalarla devam eden videonun sonunda, "Donald Trump kazandı' ve 'Amerika'yı harika tut' yazıyor.
Trump'ın başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu video 24 saat geçmeden 6 milyona yakın görüntülenme aldı.
Çok sayıda kişi videoyu Cadılar Bayramı öncesinde paylaşılan en korkunç yapım olarak niteledi.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
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