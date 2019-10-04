ABD Başkanı Trump kontrolünü kaybediyor
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde kendisine yönelik başlatılan azil süreci soruşturması sürerken, Demokrat siyasetçilere karşı giderek daha saldırgan bir tutum sergiliyor.
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile düzenledikleri basın toplantısında Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin, şikâyet mektubunu yazmasına Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in yardım ettiğini öne sürdü. Trump, ‘kaypak’ ve ‘aşağılık’ diye nitelediği Demokrat Partili Schiff’in ‘vatana ihanetten’ soruşturulması gerektiğini söyledi.
Dün de Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, hem Ukrayna hem de Çin’in “Yozlaşmış kişiler” dediği Joe Biden ve oğlu Hunter’ı soruşturması gerektiğini söyledi. Trump, “Eğer Zelenski samimiyse Biden’lar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatır. Aynı şekilde Çin de bir soruşturma başlatmalı. Çünkü Çin’de olanlar tıpkı Ukrayna’da olanlar gibi kötü” dedi. Henüz Çinli meslektaşı Şi Cinping’ten Biden ve oğlu için bir soruşturma başlatmasını istemediğini söyleyen Trump, Biden’ların yanlış bir şeyler yaptığını ima ederek “dikkate değer şeyler” olduğunu söyledi.
Joe Biden’ın 2020 yılındaki başkanlık seçiminde Trump’ın karşısına çıkma ihtimali bulunuyor.
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