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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump kontrolünü kaybediyor

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ABD Başkanı Trump kontrolünü kaybediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde kendisine yönelik başlatılan azil süreci soruşturması sürerken, Demokrat siyasetçilere karşı giderek daha saldırgan bir tutum sergiliyor.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile düzenledikleri basın toplantısında Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin, şikâyet mektubunu yazmasına Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in yardım ettiğini öne sürdü. Trump, ‘kaypak’ ve ‘aşağılık’ diye nitelediği Demokrat Partili Schiff’in ‘vatana ihanetten’ soruşturulması gerektiğini söyledi.

Dün de Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, hem Ukrayna hem de Çin’in “Yozlaşmış kişiler” dediği Joe Biden ve oğlu Hunter’ı soruşturması gerektiğini söyledi. Trump, “Eğer Zelenski samimiyse Biden’lar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatır. Aynı şekilde Çin de bir soruşturma başlatmalı. Çünkü Çin’de olanlar tıpkı Ukrayna’da olanlar gibi kötü” dedi. Henüz Çinli meslektaşı Şi Cinping’ten Biden ve oğlu için bir soruşturma başlatmasını istemediğini söyleyen Trump, Biden’ların yanlış bir şeyler yaptığını ima ederek “dikkate değer şeyler” olduğunu söyledi.

Joe Biden’ın 2020 yılındaki başkanlık seçiminde Trump’ın karşısına çıkma ihtimali bulunuyor.

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