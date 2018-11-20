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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.11.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

ABD basını hedefe Trump ve Selman'ı oturttu

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ABD basını hedefe Trump ve Selman'ı oturttu

ABD'nin Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın pozisyonunun zayıflamasının Suudi Arabistan'da ve Ortadoğu'da istikrarı artıracağı değerlendirmesi yapıldı. USA Today ise cinayetin yedinci haftasında Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı.

Washington Post'ta "Muhammed bin Selman'ın zehirli kayıtsız bir geçmişi var. Trump yönetiminin ona ihtiyacı yok" başlığıyla yayımlanan ve gazete yayın kurulunun imzasını taşıyan makalede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD - Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'ya referans verilen makalede, Başkan Donald Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'la ilişkilerini korumaya çalıştığına dikkat çekildi.

Makalede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prensin olduğunu düşünmesine rağmen Trump yönetiminin sessizliğini koruduğuna vurgu yapılarak, ABD'nin Suudi Arabistan'la Muhammed bin Selman olmadan da ilişkilerini devam ettirebileceği kaydedildi.
ABD'nin zor kullanarak Muhammed bin Selman'ı görevinden alamayacağı belirtilen makalede, "Trump yönetimi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanarak Suudi rejimiyle ilişkisini koruyabilir." sözleri kaleme alındı.
Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Suudi kraliyet ailesi, ABD'yle ilişkilerin bozulmasını istemez ve buna müsade etmez. Veliaht Prensi zayıflatmak Suudi Arabistan ve Ortadoğu’nun tamamında istikrarı artıracaktır. Muhammed bin Selman'a hesap sorulmaması onu daha da yıkıcı bir hale getirecektir."

"TUTARLI BİR CEVAP VEREMEDİ"

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı.

"Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine çıkan dış politika krizini çözmek için çabalıyor" başlıklı makalede, iç ve dış baskılara rağmen Trump'ın Suudi Arabistan'ın "anahtar bir müttefik" olduğu kartını oynamaya ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dahlini gösteren kanıtları da küçümsemeye devam ettiği vurgulandı.
Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price'ın şu görüşlerine yer verildi:

“(Trump yönetiminin) Stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı. Özellikle Kongre'den gelen baskıları dindirmek için bazı adımlar attılar ama basıncı azaltmak için vanayı her açtıklarında cinayette Suudi suç ortaklığını gösteren yeni kahredici açıklamalar geldi.”  Veliaht Prensi Bin Selman’ın cinayet emrini verdiği iddiasını içeren CIA raporunun geçen hafta medyaya sızmasıyla Trump, Kaşıkçı cinayeti hakkında yönetiminin bu hafta "tam bir rapor" açıklayacağını bildirmişti.

MAGNİTSKY VURGUSU

Makalede, birçok dış politika uzmanının Trump’ın vaat ettiği raporun tam bir hesap verebilirlik içermesi hususunda şüpheleri olduğu kaydedilerek, Brooking Enstitüsü’nde Orta doğu uzmanı Bruce Riedel’in "Yönetimin ayak diretip kaçamak cevaplar vereceğini tahmin ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

Bundan önceki 6 dışişleri bakanına danışmanlık yapmış Aaron David Miller’in, Trump yönetiminin, Veliaht Prens ve diğer Suudi kraliyet ailesi üyelerine hüsnüzanda "aşırıya gittiği" ifadesinin vurgulandığı makalede, "(Trump) Suudi Arabistan ile ilişkileri ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor. Ancak Kongredekilerin kafasında başka düşünceler var.” değerlendirmesi paylaşıldı.

Makalede, Kongrede her iki partiden de kıdemli senatörlerin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği ya da cinayetten bilgisi olduğu konusunda ikna olduklarına dikkat çekilerek, bazı milletvekillerinin "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında açıklanan 17 Suudi'ye yaptırım kararına ek olarak Suudi Arabistan’a yapılacak milyar dolarlık silah satımını askıya alacak yasayı zorladıkları kaydedildi. 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.  

 

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