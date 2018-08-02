ABD basını duyurdu... İyice köşeye sıkıştı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferindeki Rusya parmağını araştıran soruşturmanın savcısı Rober Mueller, Başkan Trump'ı yüzyüze sorgulamak istediğini açıkladı.
CNN International'ın duyurduğu habere göre, Trump ve çevresindekiler Rusya soruşturmasına karşı sert tutumlarını son günlerde yoğunlaştırdı. Bunun nedeni ise Rusya soruşturmasının Trump yönetimine önemli oranda zarar verecek bir konuma gelmesi...
Habere göre Trump, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a davayı sona erdirmesi için en sert çağrısını bu gece yaptı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Trump'ın hukuk ekibi, Başkan'ın soruşturmaya ilişkin sorulara yazılı yanıt vermek istediğini duyurmuştu. Avukatların söz konusu açıklamasına rağmen Rusya soruşturmasının başındaki isim olan Mueller, Trump'ı yüzyüze sorgulamak istediğini açıkladı.
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