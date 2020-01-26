MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü
GeriDünya ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 26.01.2020 - 20:46,Son Güncelleme:/

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 5 füze düştü.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Hücresi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarına 5 Katyuşa füzesi düştüğünü açıkladı. Saldırıda maddi hasarın meydana geldiği bildirilirken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşıladı.

İran, Irak’taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle