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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.07.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

'ABD Avrupa'ya baskı yapıyor'

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'ABD Avrupa'ya baskı yapıyor'

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’yi kendi sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) satabilmek için "Avrupa’ya baskı yapmakla" suçladı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın enerji alanında "Rusya'nın esiri" olduğuna yönelik sözlerine yanıt verdi.

Rusya’nın uzun süredir Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı yaptığını savunan Peskov, “Boru hatları ile iletilen doğalgazdan başka daha güvenilir hiçbir enerji kaynağı yoktur.” diye konuştu.

Kuzey Akım 2 ile Almanya’nın Rusya’ya daha fazla bağımlı hale geleceğine yönelik eleştirileri değerlendiren Peskov, “Buna katılamayız, çünkü boru hatları ile doğalgaz iletimi bir ülkeyi diğeri bağımlı hale getirmez, her iki ülke de birbirine ortak bir şekilde bağımlı hale gelir. Bu da istikrarı ve farklı alanlarda ortak çıkarların olduğu gelişmeleri garanti altına alır.” dedi.

Trump’ın, Kuzey Akım 2 projesine yönelik sözlerini de eleştiren Peskov, “Her iki Kuzey Akım boru hattı da tümüyle ticari projelerdir. Bu projelere yönelik saldırıları, adil olmayan bir rekabetin manifestosu olarak değerlendiriyoruz. ABD, kendi LNG’sini satabilmek için Avrupa’ya baskı yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 16 Temmuz’da Helsinki’de bir araya geleceğini anımsatarak, “Görüşme zaten ilişkilerimizin karmaşık olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Bu tür açıklamaların görüşmeyi daha da karmaşık bir hale getireceğini düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

Trump, NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel’de dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok yakışıksız" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.
Almanya, 2016'da ithal ettiği yaklaşık 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda.

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