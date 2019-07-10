ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı
GeriDünya ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.07.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı

ABD'li milyarder yatırımcı ve aktivist Tom Steyer, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti saflarından yarışa katılacağını duyurdu.

Amerikalı yatırımcı ve aktivist milyarder Tom Steyer, Demokrat Parti saflarından yarışa katılacağını duyurdu.

Steyer, kampanyasının büyük şirketlerin siyaset üzerindeki etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğine odaklanacağını söyledi.

62 yaşındaki Steyer, Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını savunan liberallerin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Steyer, ocakta Lowa'da yapılan Demokrat Parti kongresinde başkanlık yarışı yerine Trump'ın azledilmesi için çaba sarf edeceğini belirtmişti.

California kökenli Steyer'in, Kongre'de, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yaklaşımından gittikçe rahatsız olduğu ifade ediliyordu.

Forbes dergisine göre, 1,6 milyar dolar mal varlığına sahip olan Steyer, 2016'da California senatörlüğüne, 2018'de de California Valiliğine adaylığını koymuştu.

DEMOKRATLARDA BİDEN ÖNDE

Steyer ile 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayanların sayısı 24 oldu.

Aday adaylarından California Vekili Eric Swalwell, kampanyasının ilgi çekmediğini belirterek dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Çin'den ABD'ye sert çıkış! Silah satışını iptal etmesini istedi
Cevad Zarif: Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdı
Netanyahu İran'ı savaş uçaklarıyla tehdit etti