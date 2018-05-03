Abbas’ın sözleri İsrail ve ABD’yi kızdırdı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Nazi dönemindeki Yahudi Soykırımı’na Yahudilerin “banka ve faizle” ilişkisinin yol açtığına dair sözleri tartışma yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD’nin İsrail elçisi, Abbas’ı ağır eleştirdi.
MAHMUD Abbas geçen pazartesi gecesi Filistin Ulusal Konseyi’nde yaptığı konuşmada soykırımın nedeninin antisemitizm olmadığını, Yahudilerin faizle borç vermek gibi “sosyal davranışlarının” soykırıma sebebiyet verdiğini öne sürdü. Fransız AFP’nin haberine göre yüzlerce delegeye seslenen Abbas, “11’inci yüzyıldan Almanya’da Holokost (Yahudi Soykırımı) meydana gelene kadar Batı Avrupa ve Doğu Avrupa’ya göç eden Yahudiler her 10-15 yılda bir katliamlara uğradı. Peki neden böyle oldu? Onlar, ‘Yahudi olduğumuz için’ diyorlar” dedi. Sonra yazarları Yahudi olan üç kitaba atıf yaparak, “Yahudilere düşmanlık dini inançlarından dolayı değil, toplumsal işlevlerinden kaynaklandı, yani banka ve faizle ilintili sosyal işlevlerinden” diye ekledi. Abbas, 1980’li yıllarda yazdığı doktora tezinde Yahudi Soykırımı’nı hafife alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Abbas, ilk kez 2014’te Yahudi Soykırımı’nı “çağdaş dönemin en büyük suçlarından biri” olarak nitelendirmişti.
NETANYAHU’DAN TEPKİ
Abbas’ın sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu’dan tepki geldi. Netanyahu Twitter’dan, “Bir Holokost inkârcısının her zaman bir Holokost inkârcısı olduğu görünüyor. Uluslararası topluma Ebu Mazen’in (Abbas) bu dünyayı çoktan terk etmesi gereken vahim anti-semitizmini kınaması çağrısında bulunuyorum” dedi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da Twitter’dan “Ebu Mazen, Yahudilerin yıllar boyunca katliama uğramalarının sebebini ‘faiz ve bankalarla ilintili sosyal tutumlarına’ bağlayarak yeni bir hayal kırıklığına yol açtı” dedi.
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