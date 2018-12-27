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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.12.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

'Abbas tek başına tüm kurumlara hükmetmek istiyor'

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'Abbas tek başına tüm kurumlara hükmetmek istiyor'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tek başına tüm kurumlara hükmetmek istediğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Anayasa Mahkemesi'nin Filistin Meclisi'ni feshetme kararının siyasi bir yönelim olduğunu ifade ederek, bu kararı "haksızlık" şeklinde tanımladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal düzeyde fırtınalar estirdiğini, meşru kurumlara zarar veren adımlar attığını söyleyen Hayye, "Ulusal durum, gruplar arasındaki bölünmüşlüğün sona ermesini ve kurumlarının yeniden inşasını gerektiriyor. Ancak Abbas, tek başına olmayı ve tüm kurumlara hükmetmeyi istiyor, kimsenin yanlışlarını düzeltmesini ya da yaptıklarını incelemesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

"MECLİS SEÇİMLERE KADAR GÖREVİNİN BAŞINDA"

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Gazze'deki Yasama Konseyi binasında bugün düzenlenen oturumda, "Yeni meclis seçimleri yapılana kadar Filistin Meclisi görevine devam edecek." dedi.

Hamaslı yetkililerinden Bahr, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararını, "çoğunluğun meşruiyetini ortadan kaldırma ve Filistin siyasi karar mekanizmasını tekelleştirme girişimi" şeklinde niteledi.

Bahr, ayrıca bu kararı alan Anayasa Mahkemesi'nin meşruiyetinin olmadığını savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen cumartesi günü Ramallah'taki Filistin Anayasa Mahkemesi'nin, Filistin Meclisi'ni feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı. Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak, Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

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