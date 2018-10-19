AB karşıtı isimden sürpriz çıkış
İtalya’daki aşırı sağcı Lig’in lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mayısta yapılacak Avrupa seçimlerinde milliyetçi grupların koalisyonunun zaferle ayrılması halinde AB Komisyonu Başkanlığı için aday olmayı değerlendireceğini söyledi.
Repubblica gazetesine konuşan Salvini, “Farklı Avrupa ülkelerinden dostların bunu istediği doğru” dedi. Halkın savunulması konusunda İtalya dışında bile kendisinin referans olarak görüldüğünü belirten Salvini, “Göreceğiz, bunu düşüneceğim” diye konuştu. İtalya’daki seçimler öncesinde Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapan ve her fırsatta bu kurumu ve AB’yi eleştiren Salvini’nin adaylığı mümkün olsa da atanması pratikte imkânsız.
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