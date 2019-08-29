900 bin kişiye tahliye
Japonya’nın güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise yaşamından şüphe ediliyor.
Felaket nedeniyle yaklaşık 900 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı Saga şehrinde tren istasyonu da selden etkilendi. Japon resmi yayın kuruluşu NHK’nin haberinde, bazı banka ve postanelerin kapandığı belirtilirken, aracı sel suları altında kalmış çukura gömülen bir kişinin bilincinin kapalı, bir kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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