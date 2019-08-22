89 günde İstanbul’da
İngiliz gezgin Lauren Pears, 89 günlük bisiklet yolculuğunun sonunda Londra’dan İstanbul’a geldi.
Bütün Avrupa kıtasını baştan sonra bisikletle geçme hedefini Boğaz’da sonlandıran Pears, Hürriyet’e konuştu: “Yolculuğum boyunca beni en çok şaşırtan şey herkesin çok misafirperver olması oldu. Bu özellikle Sırbistan ve Türkiye’de geçerliydi. Sırbistan’da bir kamyon sürücüsü yemem için bana meyve verdi. Bir başkası ise kahve ısmarladı. Türkiye’de bir benzin istasyonu yakınlarında kamp yaptım. Çalışanlar bedava çay, kahve ve yiyecek verdi. Herkes çok cömertti ve bu kadarını asla beklemiyordum.”
Bisikletle 4 bin 500 kilometre yol yapan Lauren Pears, Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye ulaştı.
‘Çevre dostu’ seyahati dünyaya tanıtma amacıyla yaptığını söyleyen Pears, “Bisiklet, uçak gibi doğaya zarar vermiyor. Bulgaristan ve Türkiye’de aşırı sıcak ve tepelerin çokluğu yüzünden zorlandım. İki kez neredeyse vazgeçecektim. İstanbul’a geldiğimde gurur, zafer ve özgürlük duygusunu aynı anda hissettim. Şehre bayıldım, görülecek bir sürü şey var. İstanbul’u gezmeden eve dönmem” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle