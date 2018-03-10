81 yıllık sır çözüldü
Pasifik Okyanusu’nun doğusundaki Nikumaroro Adası’nda 1940 yılında bulunan insan kemiklerinin, 1937’de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı pilot Amelia Earhart’a ait olduğu 78 yıl sonra anlaşıldı.
ABD’nin Tennessee Üniversitesinden Profesör Richard Jantz, ‘Forensic Anthropology’ dergisinde yayımladığı araştırmada, Nikumaroro Adası’nda bulunan kemiklerin Earhart ait olduğunu kanıtladı. Kemik kalıntıları muhafaza edilmediğinden inceleme, Fordisc adı verilen yazılımla Earhart ve yardımcısının boy ve kilo ölçüleri karşılaştırarak yapıldı. Earhart’ın beden ölçülerinin iskelet kalıntılarıyla uyuştuğu tespit edildi.
Ayrıca dikiş uzmanları, Earhart’ın fotoğraflarındaki kıyafetleri inceleyerek, dikiş uzunluklarından Earhart’ın göğüs ve bel ölçülerini de belirledi. Earhart 1937’de, yardımcı pilotu Fred Noonan ile dünyanın çevresini dolaşmak üzere çıktığı yolculukta Pasifik Okyanusu’nda kaybolmuştu. 1940’da bir İngiliz keşif ekibi, Nikumaroro Adası’nda 13 insan kemiği buldu ancak o dönem kemiklerin bir erkeğe ait olduğu açıklandı.
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