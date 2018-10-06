8 milyonluk tablo kendini doğradı
İngiltere’nin Bristol kentinde Sotheby’s tarafından yapılan müzayedeye katılan sanatseverler unutulmaz bir ana tanık oldu.
Kimliği meçhul İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin 2006 tarihli “Balonlu Kız” eseri de açık arttırmada satıldı. Kanvas çalışma 1 milyon 42 bin Sterlin’e (8 milyon TL) alıcı bulduğunda bir alarm devreye girdi ve altın renkli çerçevenin içindeki bir mekanizma resmi şerit halinde doğramaya başladı. Bu sırada Bansky, Instagram’dan bir fotoğraf paylaşarak “Gidiyor, gidiyor, gitti...” diye mesaj attı. Müzayede evinin çağdaş sanat direktörü Alex Branczik, önceden bu durumdan haberdar olmadığını belirtip trollenmeye atıf yaparak “Banksy-lendik... O bir dahi” diye açıklama yaptı. Alex Branczik böyle bir duruma daha önce hiç tanık olmadığını söyledi.
KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL
Popüler kültürü gece aniden duvarlarda beliren graffitilerle eleştiren Bansky’nin son olarak Massive Attack müzik grubunun solisti Robert Del Naja olduğu öne sürülmüştü. Sotheby’s’in alıcı ile durumu görüştüğü belirtildi.
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