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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

75 yıl sonra kavuştular

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75 yıl sonra kavuştular

2’nci Dünya Savaşı yıllarında tanışan 97 yaşındaki Kara Troy Robbins ve 92 yaşındaki Jeannine Pearson, 75 yıl sonra bir araya geldi.

1944 yılında 2’nci Dünya Savaşı sırasında tanışan ABD’li Kara Troy Robbins ve Fransız Jeannine Pearson, 75 yıl sonra Fransa’da bir araya geldi. 1944 yılında 18 yaşındaki Pearson ile 24 yaşındaki asker Robbins Fransa’da tanışıp birbirine âşık oldu ancak Robbins iki ay sonra başka bir cepheye gitmek zorunda kaldı. Birbirlerinden ayrı düşen ikili bir gün muhakkak bir araya gelme sözü verse de farklı insanlarla evlenip çocuk sahibi oldular.

Eski âşıkların yolu Normandiya Çıkarması’nın anma töreni için Fransa’ya giden Robbins’in, Fransız medyasına verdiği röportajla tekrar kesişti. Savaşın ardından ABD’de başka bir kadınla 70 yıllık bir evlilik sürdüren Robbins, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada Fransa’nın küçük bir köyünde bıraktığı sevgilisinin siyah beyaz bir fotoğrafını hep sakladığını söyleyerek hikâyesini anlattı.

75 yıl sonra kavuştular

GAZETECİLER BULUŞTURDU

Bunun üzerine Fransız gazeteciler, ikilinin tanıştığı yerden sadece 38 kilometre uzaklıkta bir huzurevinde Pearson’ı ulaşmayı başardı ve 75 yıl sonra bir araya gelmelerini sağladı. Robbins, cebinden Pearson’ın fotoğrafını çıkararak, “Bak, sensin. Seni hep sevdim. Kalbimden hiç çıkmadın” dedi. Pearson ise Robbins’in bindiği araba köyden uzaklaşırken çok ağladığını ve belki bir gün döner diye İngilizce öğrendiğini söyledi. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan iki âşık, vedalaşırken de tekrar bir araya gelme sözü verdi. 

 

 

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