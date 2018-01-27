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    72 saat içinde İspanya'yı terk etmesi gerekiyor

    AA
    27.01.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela’nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea’yı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti.

    İSPANYA Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Caracas yönetiminin İspanyol elçisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etme kararı karşısında üzüntü duyduklarını, ancak ‘orantılı’ bir şekilde cevap vermek durumunda olduklarını söyledi.
    Vigo, “Diplomaside mütekabiliyet ilkesi, İspanya Büyükelçisine gösterdikleri muameleyi aynı şekilde yapmamız, yani onları istenmeyen kişi ilan etmemiz ve ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermemiz anlamına geliyor” dedi.
    Venezuela, ‘içişlerine karıştığı’ gerekçesiyle İspanyol Büyükelçi Jesus Silva Fernandez’i ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti. Diplomaside istisnai durumlarda kullanılan bu seçenek, İspanya’nın da içinde yer aldığı AB ülkelerinin Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik yaptırım ve seyahat yasağı kararı almasının ardından kullanılmıştı.

    Etiketler: avrupadan haberler
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