68 yıllık hasret
‘Düşman kardeşler’ Kuzey ve Güney Kore’den 89 aile on yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’nın parçaladığı ailelere mensup 80 yaş üstü çok sayıda kişi yakınlarını belki de son kez yüz yüze görme imkânına sahip oldu. Buluşma duygusal anlara sahne oldu.
KORE Yarımadası, Kuzey ve Güney arasında ilişkilerin tekrar ısınmaya başlamasının ardından yıllar sonra ilk kez aile birleşimi törenine sahne oldu. 89 aileye mensup 330 Güney Koreli, Kuzey Kore’de yaşayan 185 akrabasıyla Kuzey’in turistik Kumgang Dağı’nda bir araya geldi. Çoğu tekerlekli sandalyede, oldukça yaşlı olan Koreli akrabaların mutluluk gözyaşlarıyla birbirine dakikalarca sarıldığı gözlendi. Bir araya gelen grup içindeki kişilerden bir kısmı, Kore Savaşı’ndan sonra hiç görmediği akrabalarını tanımakta oldukça zorlansa da çocukluk fotoğrafları ve ortak hatıralar ortamı ısıtmaya yetti.
‘SENİ GÖRMEK İÇİN YAŞADIM’
92 yaşındaki Kim Dal-in, 85 yaşındaki kardeşine “Nasıl bu kadar yaşlısın” sorusunu sorunca, kardeşi Yu Dok’tan “Seni görebilmek için bu kadar uzun yaşadım” cevabını aldı. 72 yaşındaki Kim Gyong Sil ve 71 yaşındaki Gyong Yong kardeşler ise 99 yaşındaki anneleri Han Shin-ja’yı karşılarında gördükten sonra birbirlerinden ayrı geçen yıllar için dakikalarca ağıt yaktı.
57 BİN BAŞVURU
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayındaki zirvede ‘aile birleşimleri’ konusunda anlaşmaya varmıştı. İki liderin anlaşması üzerinde Güney Koreli 57 bin kişi, Kuzey Kore’deki akrabalarını görmek için devlete başvuru yapmıştı. Seçilenler kura ile belirlendi. Kuzey Kore’nin Hungnam kentini terk eden, Kore Savaşı’nın parçaladığı bir ailenin mensubu olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aile birleşimlerinin daha sık ve hızlandırılmış şekilde devam edeceğini söyledi. Perşembe günü itibarıyla Güney Kore’den 469, Kuzey’den ise 128 kişinin dâhil olduğu 88 aile bir araya gelecek. 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı’nın barış anlaşması yerine ateşkesle sonuçlanması ve sonraki süreçte kalıcı bir barışa yönelik bir çözüm bulunamaması, savaşın ayırdığı aileler için de yıllar süren bir çözümsüzlük haline geldi.
İlk kez 1985 yılında gerçekleşen aile buluşmaları çok kişi için oldukça travmatik bir deneyim olarak niteleniyor. Buluşmalarda önceliğin 80 yaş üstü kişilere verilmesi nedeniyle, görüşmelerdeki kişilerin çok büyük bir kısmı birbirlerini hayattayken ‘son kez’ görüyor. AFP’ye konuşan Sang-jo isimli doktor, “Çoğu katılımcı yaşlı, yüksek tansiyon ya da öne çıkan bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Birleşim öncesinde sürekli olarak sağlık durumlarını kontrol ediyoruz” dedi.
EN YAŞLISI 101’İNDE
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore’ye gitmek için başvuruda bulunan 57 bin kişinin yüzde 41.2’sinin 80, yüzde 21.4’ünün ise 90 yaşlarında olduğunu açıkladı. Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, yarına kadar Kuzey Kore’de kalacak ve aileleriyle vakit geçirecek. Buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecekler. 3 yıl sonra gerçekleşen ilk aile birleşimi etkinliğine katılan en yaşlı kişinin 101 yaşında olduğu ifade edildi. Uluslararası basının oldukça ilgisini çeken etkinlik, son 20 yılda 18 kez düzenlendi.
7 KİŞİ BİRİNCİ 7 KİŞİ BİRİNCİ DERECEDEN YAKINI İLE GÖRÜŞTÜ
Kuzey Kore’de düzenlenen aile birleşiminde sadece 7 kişi anne, baba ve kardeş gibi birinci derecede yakınıyla görüşme imkânına sahip oldu. Bunun nedeni ise Kuzey ve Güney Kore arasında siyasi krizler nedeniyle düzenli aralıklarla aile birleşimi etkinliklerinin düzenlenememesi. 1953’te ateşkes anlaşmasıyla ‘teknik’ olarak bitirilemeyen Kore Savaşı’nın ayırdığı anne-baba ve çocuklardan binlercesi birbirlerini tekrar göremeden hayatını kaybetti. Parçalanan aileler, birbirlerine mektup gönderme, videolu görüşme yapma ya da bir bireyin Kore Yarımadası dışında yaşaması durumunda üçüncü bir ülkede görüşme hakkına sahip.
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