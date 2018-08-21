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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.08.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

68 yıllık hasret

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68 yıllık hasret
330 Güney ve 185 Kuzey Koreli akrabanın 68 yıl sonraki buluşmaları, göz yaşartan görüntülere sahne oldu.

‘Düşman kardeşler’ Kuzey ve Güney Kore’den 89 aile on yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’nın parçaladığı ailelere mensup 80 yaş üstü çok sayıda kişi yakınlarını belki de son kez yüz yüze görme imkânına sahip oldu. Buluşma duygusal anlara sahne oldu.

KORE Yarımadası, Kuzey ve Güney arasında ilişkilerin tekrar ısınmaya başlamasının ardından yıllar sonra ilk kez aile birleşimi törenine sahne oldu. 89 aileye mensup 330 Güney Koreli, Kuzey Kore’de yaşayan 185 akrabasıyla Kuzey’in turistik Kumgang Dağı’nda bir araya geldi. Çoğu tekerlekli sandalyede, oldukça yaşlı olan Koreli akrabaların mutluluk gözyaşlarıyla birbirine dakikalarca sarıldığı gözlendi. Bir araya gelen grup içindeki kişilerden bir kısmı, Kore Savaşı’ndan sonra hiç görmediği akrabalarını tanımakta oldukça zorlansa da çocukluk fotoğrafları ve ortak hatıralar ortamı ısıtmaya yetti.

‘SENİ GÖRMEK İÇİN YAŞADIM’
92 yaşındaki Kim Dal-in, 85 yaşındaki kardeşine “Nasıl bu kadar yaşlısın” sorusunu sorunca, kardeşi Yu Dok’tan “Seni görebilmek için bu kadar uzun yaşadım” cevabını aldı. 72 yaşındaki Kim Gyong Sil ve 71 yaşındaki Gyong Yong kardeşler ise 99 yaşındaki anneleri Han Shin-ja’yı karşılarında gördükten sonra birbirlerinden ayrı geçen yıllar için dakikalarca ağıt yaktı.

68 yıllık hasret

57 BİN BAŞVURU
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayındaki zirvede ‘aile birleşimleri’ konusunda anlaşmaya varmıştı. İki liderin anlaşması üzerinde Güney Koreli 57 bin kişi, Kuzey Kore’deki akrabalarını görmek için devlete başvuru yapmıştı. Seçilenler kura ile belirlendi. Kuzey Kore’nin Hungnam kentini terk eden, Kore Savaşı’nın parçaladığı bir ailenin mensubu olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aile birleşimlerinin daha sık ve hızlandırılmış şekilde devam edeceğini söyledi. Perşembe günü itibarıyla Güney Kore’den 469, Kuzey’den ise 128 kişinin dâhil olduğu 88 aile bir araya gelecek. 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı’nın barış anlaşması yerine ateşkesle sonuçlanması ve sonraki süreçte kalıcı bir barışa yönelik bir çözüm bulunamaması, savaşın ayırdığı aileler için de yıllar süren bir çözümsüzlük haline geldi.

İlk kez 1985 yılında gerçekleşen aile buluşmaları çok kişi için oldukça travmatik bir deneyim olarak niteleniyor. Buluşmalarda önceliğin 80 yaş üstü kişilere verilmesi nedeniyle, görüşmelerdeki kişilerin çok büyük bir kısmı birbirlerini hayattayken ‘son kez’ görüyor. AFP’ye konuşan Sang-jo isimli doktor, “Çoğu katılımcı yaşlı, yüksek tansiyon ya da öne çıkan bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Birleşim öncesinde sürekli olarak sağlık durumlarını kontrol ediyoruz” dedi.

EN YAŞLISI 101’İNDE
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore’ye gitmek için başvuruda bulunan 57 bin kişinin yüzde 41.2’sinin  80, yüzde 21.4’ünün ise 90 yaşlarında olduğunu açıkladı. Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, yarına kadar Kuzey Kore’de kalacak ve aileleriyle vakit geçirecek. Buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecekler. 3 yıl sonra gerçekleşen ilk aile birleşimi etkinliğine katılan en yaşlı kişinin 101 yaşında olduğu ifade edildi. Uluslararası basının oldukça ilgisini çeken etkinlik, son 20 yılda 18 kez düzenlendi.

Kore’de savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000 yılında bir araya gelmişti.
Kore’de savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000 yılında bir araya gelmişti.

7 KİŞİ BİRİNCİ 7 KİŞİ BİRİNCİ DERECEDEN YAKINI İLE GÖRÜŞTÜ
Kuzey Kore’de düzenlenen aile birleşiminde sadece 7 kişi anne, baba ve kardeş gibi birinci derecede yakınıyla görüşme imkânına sahip oldu. Bunun nedeni ise Kuzey ve Güney Kore arasında siyasi krizler nedeniyle düzenli aralıklarla aile birleşimi etkinliklerinin düzenlenememesi. 1953’te ateşkes anlaşmasıyla ‘teknik’ olarak bitirilemeyen Kore Savaşı’nın ayırdığı anne-baba ve çocuklardan binlercesi birbirlerini tekrar göremeden hayatını kaybetti.  Parçalanan aileler, birbirlerine mektup gönderme, videolu görüşme yapma ya da bir bireyin Kore Yarımadası dışında yaşaması durumunda üçüncü bir ülkede görüşme hakkına sahip.

 

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