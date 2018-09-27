62 katlı gökdelende korkutan yangın
Kuveyt'teki 62 katlı Merkez Bankası inşaatından alevler yükseldi.
Kuveyt'te Merkez Bankası inşaatının sürdüğü binada yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken paniğe yol açtı.
Kuveytli yetkililer, alevlerin söndürülmesi için 2 bin 500 itfaiyecinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının yüzde 90 oranında kontrol edildiğini açıkladı.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.
62 katlı gökdelen, tamamlandığında 298 metre yüksekliğe ulaşacak.
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