600 yıllık Shuri Kalesi küle döndü
Japonya’nın simgelerinden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 600 yıllık Shuri Kalesi önceki gece alevlere teslim oldu. Kalenin büyük bölümü küle dönerken, yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.
Japonya’nın Okinawa bölgesindeki UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 600 yıllık Shuri Kalesi, çarşamba gecesi çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri, kalenin ‘Seiden’ adı verilen ana binasının yanı sıra ‘Hokuden’ kuzey binası ile ‘Nanden’ güney binasının tamamen yandığını bildirdi. Kalenin yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alana yayılan 7 binasından geriye sadece iskeletleri kaldı. Yetkililer yangında ölen ya da yaralanan kimse olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak kalenin civarında ikamet eden 30’dan fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti. Kalenin ana binasında başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Japon hükümeti kaleyi yeniden inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ryukyu Krallığı döneminde, 15’inci yüzyılda inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görse de daha sonra restore edilmiş ve 1992’de milli park olarak ziyarete açılmıştı. Kale, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.
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