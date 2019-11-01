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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

600 yıllık Shuri Kalesi küle döndü

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600 yıllık Shuri Kalesi küle döndü

Japonya’nın simgelerinden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 600 yıllık Shuri Kalesi önceki gece alevlere teslim oldu. Kalenin büyük bölümü küle dönerken, yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

Japonya’nın Okinawa bölgesindeki UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 600 yıllık Shuri Kalesi, çarşamba gecesi çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri, kalenin ‘Seiden’ adı verilen ana binasının yanı sıra ‘Hokuden’ kuzey binası ile ‘Nanden’ güney binasının tamamen yandığını bildirdi. Kalenin yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alana yayılan 7 binasından geriye sadece iskeletleri kaldı. Yetkililer yangında ölen ya da yaralanan kimse olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak kalenin civarında ikamet eden 30’dan fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti. Kalenin ana binasında başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Japon hükümeti kaleyi yeniden inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ryukyu Krallığı döneminde, 15’inci yüzyılda inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görse de daha sonra restore edilmiş ve 1992’de milli park olarak ziyarete açılmıştı. Kale, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.

600 yıllık Shuri Kalesi küle döndü

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