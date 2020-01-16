6-1’den sonra Bunga Bunga

İNGİLTERE Premier Lig’te geçen pazar Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan maçta, Manchester City sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, teknik direktör Pep Guardiola, bu galibiyetin ardından oyuncularına ‘felekten bir gece çalmaları için’ izin verdi. Bunun üzerine, Cheshire bölgesine giden ekip, 22 İtalyan modelin de katıldığı özel bir partide çılgınca eğlendi.

81 ODALI LÜKS OTEL

Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü Instagram fenomenlerinin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak bu paylaşımlarda hiçbir futbolcu ya da Manchester City ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir detay yer almadı. Söz konusu partinin, geceliği 150 sterlin (yaklaşık 1200 TL) olan Cheshire’deki 81 odalı lüks bir spa otelinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Futbolcularla çılgın partiye katılan İtalyan modellerin, maçtan bir gün önce Knutsford’daki The Mere Golf Resort’ta ağırlandığı belirtiliyor.