5 milyonu Alman, 38 milyon turist bekliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, fuarda çok önemli mesajlar verdi. Turizm diliyle siyaset dilinin ayrı olduğunu vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, Alman turistlerin tekrar Türkiye’ye geri dönmesiyle siyaset dilinde ve gerginlikte yumuşama döneminin başladığını söyledi. “Bu yıl Almanya’dan 5 milyon civarında turist bekliyoruz” diyen Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin böyle son derece güzel bir stantta tanıtılmasından çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye turizmi 2017 yılında büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi. 2015, 2016 yıllarında yaşadığımız kötü günleri geride bıraktı. Yıl sonu itibariyle Geçen yıl 32.6 milyon ziyaretçi ağırladık. 26.5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaştık. Bu bizim turizm sektörünün krize ne kadar dayanıklı olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Aynı şekilde Türkiye’nin dostlarının da öyle kolay kolay Türkiye’den vazgeçmeyeceğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.”

‘AVRUPALI DOSTLARIMIZ GERİ DÖNDÜ’

“Özellikle Avrupa ülkelerimizdeki dostlarımızın Türkiye’yi yeniden ziyaret etmeye başlamış olmaları da çok sevindirici. Bu yıl içerisinde Almanya’dan gelecek olan misafirlerimizin sayısının 5 milyona yaklaşmasını ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz ki 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye toplam turist rakamında 38 milyon civarında turisti ağırlayacak sonuca ulaşacaktır.”

‘TÜRKİYE TURİZMİNİ ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ’

Türkiye’nin turizm çeşitliliğini artıracaklarını kaydeden Kurtulmuş, sadece sahil değil, tarih, kültür, spor ve sağlık turizmine de ağırlık vereceklerini vurguladı. Kurtulmuş, “Türkiye turizmde dünyanın en zengin coğrafyasına sahip bir ülke. 24’ün üzerinde medeniyeti ağırlamış bir ülke” dedi.

Bakan Kurtulmuş öğleden sonra Almanya’nın önde gelen turizm şirketi ve operatörleriyle toplantılar yaptı.