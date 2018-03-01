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    5 kişinin öldüğü olayda 3 gözaltı

    AA
    01.03.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    İngiliz polisi, Leicester kentindeki bir binada meydana gelen patlamayla ilgisi bulunduğu düşülen üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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    • 5 kişinin öldüğü olayda 3 gözaltı
    • 5 kişinin öldüğü olayda 3 gözaltı
    • 5 kişinin öldüğü olayda 3 gözaltı
    • 5 kişinin öldüğü olayda 3 gözaltı

    İNGİLİZ polis yetkilileri, 30’lu yaşlardaki üç kişinin cinayet şüphesiyle dün akşam gözaltına alındığını bildirdi. Polis açıklamasında, patlamanın nedeninin belirlenebilmesi için itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruşturmasının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. 

    Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi’nde pazar akşamı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama gerçekleşmişti.
    Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, ikinci ve üçüncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binada yaşanan olayın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare bulunmadığını açıklamıştı.
    Olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Leicester patlama , 3 kişi gözaltı , 5 ölü , avrupadan haberler
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