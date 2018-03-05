43 yıl sonra Vietnam'da ilk ABD uçak gemisi

Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği USS Carl Vinson, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil 'dostluk' ziyareti olduğunu söyledi.

Hangi, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.

Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.