42 bin yıllık tay kanından klonlanacak
ULUSLARARASI araştırma ekibi, 42 bin yıllık donmuş tayın içinde sıvı halde kan bulduklarını açıkladı.
Sibirya’da bulunan ve nesli tükenmiş Lenskaya türü tayın iç organlarının bozulmadığı kaydedildi. Buzul çağına ait olan tayın 2 haftalık olduğu ve boğulma sonucu öldüğü belirtildi. Araştırmacılar kan örneğinden canlı hücreler toplayarak tayı klonlamayı ve bu sayede nesli tükenmiş olan bu canlının yeniden hayata döndürülebileceğini düşünüyor.
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