40’ıncı yıla Instagram’dan kutlama

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Meryem Uzerli, son paylaşımını anne ve babasıyla ilgili yaptı. Ünlü oyuncu, annesi Ursula Uzerli ile babası Hüseyin Uzerli’nin 40’ıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Takipçilerinden çok sayıda tebrik alan Uzerli, anne ve babasının baş başa çekilmiş fotoğrafının altına Türkçe ve İngilizce, “Anneme ve babama, 40 yıl sevgi için tebrik ediyorum” mesajını yazdı. 12 saatte 40 bin 225 beğeni alan fotoğrafın altına güzel oyuncunun bazı takipçileri de tebrik mesajları yazdı.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle Türkiye’de bir anda üne kavuşan Meryem Uzerli, bugüne kadar çok sayıda projede yer aldı. ‘Annemin Yarası’, ‘Gecenin Kraliçesi’ gibi yapımlarda yer alan Uzerli, Oktay Kaynarca’nın baş rolünde oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde ‘Suzan’ rolünü canlandırdı. Uzerli, 2017’de ise ‘Cingöz Recai’de Kenan İmirzalıoğlu ile ‘Öteki Taraf’ filminde ise Özcan Deniz’le kameralar karşısına geçti.