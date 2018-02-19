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    4 günde Mars deneyimi

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    İsrail'de 6 kişilik bir araştırma ekibi, Mars koşullarında 4 gün geçirdi. Çalışma, İsrail'deki Mitzpe Ramon bölgesine yakın çöllük bir alanda yapıldı.

    Dünya'nın farklı bölgelerin Mars'taki koşullara benzeyen ıssız alanlarda benzer araştırmalar yapılıyor. Buna dahil olan ekibin dış dünyayla da bağlantısı kesilerek izole oldukları şartlarda nasıl tepki verdikleri de izleniyor.

    4 günde Mars deneyimi

    İsrailli nükleer fizik uzmanı Guy Ron, projenin amacının Mars'a yapılacak bir seyahatin nasıl gelişme göstereceğini izlemenin dışında kamu ilgisini de çekmek olduğunu söylüyor. Ron, öğrencilerin de uzayla ilgilenmesini sağlamak istediklerini anlatıyor.

    4 günde Mars deneyimi

    Umman'da da geçtiğimiz günlerde bir Mars deneyi başladı. Umman'daki bir çölde yapılan araştırma İsrail'dekine kıyasla daha geniş çaplı.4 haftalık araştırmaya dünyanın farklı yerlerinden bilim insanları da katılıyor.

    4 günde Mars deneyimi

     

    Etiketler: mars , çöl , araştırma , İsrail , deney
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