3 milyar kuş yok oldu
ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden çevrebilimcilerin Science dergisinde yayımlanan araştırmasına göre Kuzey Amerika’daki yırtıcı kuşların sayısı, 1970 yılına kıyasla neredeyse 3 milyar azaldı.
ABD ve Kanada’da yürütülen araştırma, kıtada 50 yıl önce yaşayan 10 milyar yırtıcı kuşun yüzde 29 oranında azalarak 7.2 milyara düştüğünü ortaya koydu. Araştırma ekibinin göçmen kuş sürülerini yakalayan hava radarı verilerinden, kuşlar konusunda 1970’e kadar uzanan 13 farklı araştırmadan ve 529 kuş türü için eğilimler öneren bilgisayar modellemesinden faydalandığı belirtildi. Sayısı en fazla azalan yırtıcı kuşların başını serçelerin çektiği, tarla sığırcığı nüfusunun dörtte üç, Bobwhite bıldırcınlarının sayısının yüzde 80, çayır kuşlarının sayısının ise yarıdan daha fazla azaldığı kaydedildi.
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