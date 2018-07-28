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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya 3 aylık bebeğini arabada unuttu, geri döndüğünde ölü buldu
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Dünya
İHA
28.07.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

3 aylık bebeğini arabada unuttu, geri döndüğünde ölü buldu

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3 aylık bebeğini arabada unuttu, geri döndüğünde ölü buldu

Amerika'da işe giderken gündüz bakım evine teslim etmeyi unutan annenin arabanın arka koltuğunda bıraktığı üç aylık erkek bebeği sıcaktan hayatını kaybetti.

Aiden Miller isimli üç aylık bebeğini arabada unuttuğunu hatırlayan anne mahalli saatle öğleden sonra saat 04.30’da geri dönüp arabasına bakınca bebeğinin hayatını kaybettiğini gördü. Acil servisi arayan anneye bebeğin kaldırıldığı Babtist Floyd Hastanesinde çocuğunun öldüğü söylendi.

Bebeğin babası Turner, karısının arabanın kapısı açtığı zaman duyduğu kokunun ne olduğunu anlamak için baktığında arka koltukta bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

Karısından ayrı yaşayan baba Turner, karısının iki çocuğunu ayrı bakım evlerine bıraktığını söyledi. İki yaşındaki kızını gündüz bakımevine bırakan anne bebeğini 4 km metre ötedeki gündüz bakım evine bırakmayı unuttu. Bebek Aiden Miller, New Alabama’da Ekspres Care Medical Center’de park edilmiş arabanın içinde ölmüş olarak bulundu.

Baba Turner, “Bunun nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Ama olmuş. Çocuğunu bu şekilde kaybeden bir ebeveynin hiçbir mazereti olamaz. Kalbim kırık tek tesellim diğer çocuğumun hayatta kalması. Acıkmadan ağlamazdı. Sesimi duyduğu zaman gülümserdi” dedi.

New Albany Polisi çocuğun ölümünü soruşturmaya başladı. Çocuğun ölümüyle ilgili halen bir tutuklama olmadığı belirtildi.

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