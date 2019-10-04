250 milyon dolarlık pişmanlık
ABD’li oyuncu Matt Damon, Avatar’da başrol oynaması için ilk teklifin kendisine geldiğini fakat takvimine uymadığı için reddederek 250 milyon dolarlık (1.5 milyar TL) bir gelirden olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, Avatar’ın yönetmeni James Cameron’ın kendisine “Bu film için ünlü bir isme ihtiyacım yok. Rolü kabul etmezsen tanınmamış bir aktör bulup ona önereceğim. Ama rolü alırsan sana hasılattan yüzde 10 vereceğim” diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Film dünya genelinde 2.79 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.
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