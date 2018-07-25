20 yıl önceki keşif en büyük dinozor ayağı çıktı
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi paleontologları, bugüne kadarki en büyük dinozor ayağını keşfettiklerini öne sürdü.
Biyoloji ve tıp çalışmalarının yayımlandığı hakemli dergi PeerJ’de çıkan araştırma, 1998’de ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan ayağın, Dünya’daki en büyük kara hayvanlarından olan ‘brakiyozor’lara ait olduğunu belirledi.
Bir metre genişliğindeki ayağın oldukça büyük bir hayvana ait olduğu tespit edilmişti.
Ancak 20 yıl sonra paleontologlar, üç boyutlu görüntüleme tekniğini kullanarak, ölçüleri başkaca birçok dinozor türüyle kıyasladı ve ayağın brakiyozorlarla yakından ilişkili bir hayvana ait olduğu sonucuna vardı.
Çalışma, brakiyozorların 150 milyon yıl önce Kuzey Amerika’da yaşadığını da savunuyor.
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